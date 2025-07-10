Министр транспорта Андрей Никитин прибыл на прощание с экс-министром Старовойтом

Помимо Андрея Никитина, на место прибыли Алексей Чекунов и Александр Новак, сообщает РИА Новости.
На прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом прибыл глава Минтранса Андрей Никитин. Об этом сообщает РИА Новости.
«Министр транспорта РФ Андрей Никитин приехал на церемонию прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом», — написано в материале. Также сообщается, что на прощание со Старовойтом прибыл министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов, а также вице-премьер РФ Александр Новак.
Как ранее сообщалось, экс-министр транспорта Роман Старовойт был обнаружен мертвым недалеко от собственной машины на территории Одинцово. Согласно предварительной версии, мотивом для самоубийства могли послужить показания его бывших сотрудников, а также экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, которые также фигурируют в расследовании дела о хищениях бюджетных средств.