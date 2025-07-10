Министр транспорта Андрей Никитин прибыл на прощание с экс-министром Старовойтом

Как ранее сообщалось, экс-министр транспорта Роман Старовойт был обнаружен мертвым недалеко от собственной машины на территории Одинцово. Согласно предварительной версии, мотивом для самоубийства могли послужить показания его бывших сотрудников, а также экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, которые также фигурируют в расследовании дела о хищениях бюджетных средств.