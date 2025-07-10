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Число раненых при смертельном утреннем ударе ВСУ по Белгородской области увеличилось

В Белгороде двое жителей получили травмы после падения обломков сбитого дрона. Женщина и мужчина были доставлены в больницу с осколочными ранениями грудной клетки. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Женщину и мужчину с осколочными ранениями грудной клетки бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава области.

Кроме пострадавших, в результате утренней атаки ВСУ на Белгород и область также повреждён один автомобиль. Информация о дополнительных последствиях происшествия уточняется, оперативные службы продолжают работу на месте событий.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе украинского обстрела в городе Шебекино Белгородской области погибла мирная жительница. Женщина скончалась на месте от полученных повреждений. Кроме того, ещё одного пострадавшего мужчину увезли в больницу в тяжёлом состоянии.