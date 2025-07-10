Число раненых при смертельном утреннем ударе ВСУ по Белгородской области увеличилось

В Белгороде двое жителей получили травмы после падения обломков сбитого дрона. Женщина и мужчина были доставлены в больницу с осколочными ранениями грудной клетки. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.