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В США мужчина и его сын утонули в озере из-за открывшегося второго дна

Мужчина с сыном играли в воде в мяч.

Дэвид Менеу и его 20-летний сын Джейми Менеу, болеющий аутизмом, утонули в озере Мичиган в День независимости США, они играли в мяч, передает телеканал CBS News Chicago.

Как рассказал брат Дэвида, предположительно, у озера открылось второе дно, что привело к несчастному случаю.

Он дополнил, что первым начал тонуть Джейми, Дэвид бросился спасать сына, но тоже погиб.

Дэвид Бенджамин из Проекта спасения серфинга на Великих озерах рассказал телеканалу, что утопления в данном озере — не редкость.

«Если обратиться к статистике озера Мичиган прямо сейчас, то мы увидим 17 утонувших за год по состоянию на 8 июля», — отметил Бенджамин.

По его словам, в 2024 году в Мичигане утонул 51 человек.

Ранее в США 28 часов спасали туристку, упавшую с обрыва 4000-метровой горы.