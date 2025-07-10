Медведь забрался в дом и насмерть растерзал старушку

В вечернее время того же дня местные жители наблюдали хищника вблизи дома Такахаси. Помимо этого ранее в округе было зарегистрировано как минимум девять эпизодов проникновения медведя в жилые дома и хозяйственные постройки. Зверь разыскивал пищу и употреблял в пищу обнаруженный рис.