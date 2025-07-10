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Медведь забрался в дом и насмерть растерзал старушку

В городе Китаками японской префектуры Иватэ хищное животное проникло в жилище и расправилось с пожилой жительницей.

В городе Китаками японской префектуры Иватэ хищное животное проникло в жилище и расправилось с пожилой жительницей. Такую информацию передает Japan Today.

Тело 81-летней Сейко Такахаси обнаружил ее сын. Мужчина нашел погибшую мать в гостиной и незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

На теле пожилой женщины присутствовали следы когтей медведя. Также внутри помещения следователи обнаружили фрагменты звериной шерсти и отпечатки лап.

В вечернее время того же дня местные жители наблюдали хищника вблизи дома Такахаси. Помимо этого ранее в округе было зарегистрировано как минимум девять эпизодов проникновения медведя в жилые дома и хозяйственные постройки. Зверь разыскивал пищу и употреблял в пищу обнаруженный рис.

Полицейские расставили капканы и рекомендовали населению воздерживаться от выхода на улицу без крайней необходимости.

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