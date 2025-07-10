В страшном ДТП погиб пассажир загоревшейся «Лады Приоры» под Волгоградом

По предварительным данным, 32-летний водитель «Лады Приоры», не имеющий водительских прав, не справился с управлением. Машина съехала с дороги, перевернулась и загорелась. К сожалению, 41-летний пассажир, находившийся в автомобиле, от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель с различными травмами был доставлен в больницу.