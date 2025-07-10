В страшном ДТП погиб пассажир загоревшейся «Лады Приоры» под Волгоградом

В Городищенском районе Волгоградской области произошла трагическая авария, унесшая жизнь человека. 10 июля 2025 года около 2 часов ночи на подъезде от трассы Р-22 «Каспий» к трассе А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск», произошло ДТП, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
По предварительным данным, 32-летний водитель «Лады Приоры», не имеющий водительских прав, не справился с управлением. Машина съехала с дороги, перевернулась и загорелась. К сожалению, 41-летний пассажир, находившийся в автомобиле, от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель с различными травмами был доставлен в больницу.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.