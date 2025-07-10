Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В страшном ДТП погиб пассажир загоревшейся «Лады Приоры» под Волгоградом

Водитель без прав не справился с управлением, машина перевернулась и загорелась.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В Городищенском районе Волгоградской области произошла трагическая авария, унесшая жизнь человека. 10 июля 2025 года около 2 часов ночи на подъезде от трассы Р-22 «Каспий» к трассе А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск», произошло ДТП, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По предварительным данным, 32-летний водитель «Лады Приоры», не имеющий водительских прав, не справился с управлением. Машина съехала с дороги, перевернулась и загорелась. К сожалению, 41-летний пассажир, находившийся в автомобиле, от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель с различными травмами был доставлен в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.