В Иркутской области выявили пять нелегальных комиссионных магазинов и ломбардов

В Иркутской области активизировались нелегальные кредиторы. С начала 2025 года Банк России включил в свой предупредительный список пять организаций, которые функционировали в областном центре и Братске. Эти комиссионные магазины и ломбарды незаконно выдавали займы без соответствующей лицензии.
— При выборе кредитора нужно быть внимательными. Если заключить договор с нелегальной компанией, то можно столкнуться со сложностями при возврате залогового имущества или вообще его потерять. Такие организации могут применять и незаконные способы взыскания, — прокомментировал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.
Чтобы избежать неприятностей, перед подписанием договора стоит убедиться в надежности компании. Проверить ее по всем доступным реестрам. Если компания не зарегистрирована, но при этом работает на финансовом рынке, сотрудничество с ней может быть опасным. Также важно проверить, не замешана ли компания в каких-либо незаконных схемах.