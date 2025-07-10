В Иркутской области выявили пять нелегальных комиссионных магазинов и ломбардов

Чтобы избежать неприятностей, перед подписанием договора стоит убедиться в надежности компании. Проверить ее по всем доступным реестрам. Если компания не зарегистрирована, но при этом работает на финансовом рынке, сотрудничество с ней может быть опасным. Также важно проверить, не замешана ли компания в каких-либо незаконных схемах.