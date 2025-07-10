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В Челябинской области ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию

В Челябинской области оперативники ФСБ накрыли крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Изъято более 40 килограммов готового «зелья», сообщили в четверг в контрразведке региона.

«В ходе оперативной работы установлено местонахождение подпольной химической лаборатории по производству и расфасовке наркотических средств, а также места их хранения, — пояснили в ведомстве. — Задержаны пять членов преступной группы. Кроме наркотиков изъяты химические реактивы и оборудование, используемые для производства».

В отношении членов группировки возбуждены уголовные дела о производстве, хранении и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.