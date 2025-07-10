В Челябинской области ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию

«В ходе оперативной работы установлено местонахождение подпольной химической лаборатории по производству и расфасовке наркотических средств, а также места их хранения, — пояснили в ведомстве. — Задержаны пять членов преступной группы. Кроме наркотиков изъяты химические реактивы и оборудование, используемые для производства».