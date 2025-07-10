Два комбайна сгорели в разгар уборки в Волгоградской области

Пожарные расчеты, которые прибыли на место происшествия, потушили пожар за 18 минут. Примерно через час в хуторе Верхние Липки загорелся второй комбайн 2019 года выпуска. Сельхозмашину тушили больше часа. Погибших и пострадавших нет.