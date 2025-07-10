Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два комбайна сгорели в разгар уборки в Волгоградской области

Во Фроловском районе Волгоградской области сгорели два комбайна.

Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, первая сельхозмашина загорелась в 14:18 в Арчединском сельхозпредприятии. Огонь охватил 7-летний комбайн по всей площади.

Пожарные расчеты, которые прибыли на место происшествия, потушили пожар за 18 минут. Примерно через час в хуторе Верхние Липки загорелся второй комбайн 2019 года выпуска. Сельхозмашину тушили больше часа. Погибших и пострадавших нет.

Причиной возгорания в обоих случаях стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Напомним, что в настоящее время в Волгоградской области идет уборка зерновых культур. Ранее сообщалось о пожаре на пшеничном поле в Иловлинском районе. В результате неосторожного обращения с огнем на южной окраине хутора Рассвет выгорело 20 гектаров пшеницы.