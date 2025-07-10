32-летний самарец проведет 7 лет за решеткой за покушение на сбыт наркотиков

Мужчину поймали в апреле нынешнего года в Куйбышевском районе города. Подробностями поделилась пресс-служба региональной прокуратуры.
Правоохранители объяснили: 32-летний местный пытался сбыть «синтетику» в микрорайоне Песчаная Глинка. Вещества предварительно взял из закладки, о которой ему рассказали сообщники в мессенджере.
Но распространить наркотики не получилось. Горожанина поймали полицейские. Всего нашли десять свертков с 9,56 граммами «запрещенки». На него завели уголовное дело. В итоге суд отправил его на 7 лет в колонию строгого режима.
Недавно сообщали, что в селе Самарской области задержали мужчину со свертком синтетического наркотика.
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