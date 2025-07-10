В Фергане накрыли подпольный цех по производству фальсифицированных лекарств

Расследование быстро привело оперативников к нелегальному цеху в махалле «Канджирга» Ташлакского района, где без каких-либо разрешительных документов изготавливали препараты. Выяснилось, что «Натрий хлорид» и «Левофлоксацин» производились в кустарных условиях, с грубейшими нарушениями санитарных и фармацевтических требований.