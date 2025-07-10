В Фергане накрыли подпольный цех по производству фальсифицированных лекарств

Проверка, проведённая в трёх аптеках, расположенных в городе Фергана и Ташлакском районе, показала: под видом продукции одной из зарегистрированных компаний реализуются препараты сомнительного происхождения. В результате изъято 2081 единица лекарств — «Натрий хлорид», «Метронидазол» и «Левофлоксацин».
Расследование быстро привело оперативников к нелегальному цеху в махалле «Канджирга» Ташлакского района, где без каких-либо разрешительных документов изготавливали препараты. Выяснилось, что «Натрий хлорид» и «Левофлоксацин» производились в кустарных условиях, с грубейшими нарушениями санитарных и фармацевтических требований.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 186−3 УК — изготовление, хранение, транспортировка или сбыт некачественных либо поддельных лекарственных средств или медицинских изделий с целью реализации. Ведётся следствие.