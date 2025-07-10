Смерть на вахте: в Волгоградской области погиб член сейсмической экспедиции

В Николаевском районе Волгоградской области произошло трагическое событие, унесшее жизнь члена сейсмической экспедиции. По факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть работника, следователи завели уголовное дело, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на пресс-службу регионального следкома.
Бригада сейсмической экспедиции прибыла в район села Бережновка для проведения работ. Сотрудники разместились в передвижных вагончиках, подключенных к общей электросети, питающейся от дизельного генератора.
По предварительным данным, в одном из помещений отсутствовало освещение. Электромонтер, решив самостоятельно устранить неполадки, пренебрег правилами техники безопасности. Без использования средств индивидуальной защиты он поднялся по металлической лестнице к соединительным проводам и приступил к электромонтажным работам. Его ударило током. Работник скончался по пути в больницу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление должностных лиц, допустивших нарушения. Расследование этого дела находится под пристальным вниманием, и виновные должны понести заслуженное наказание.