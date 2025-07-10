Смерть на вахте: в Волгоградской области погиб член сейсмической экспедиции

По предварительным данным, в одном из помещений отсутствовало освещение. Электромонтер, решив самостоятельно устранить неполадки, пренебрег правилами техники безопасности. Без использования средств индивидуальной защиты он поднялся по металлической лестнице к соединительным проводам и приступил к электромонтажным работам. Его ударило током. Работник скончался по пути в больницу.