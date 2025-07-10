Токаев направил ответное письмо Трампу по поводу введения торговых пошлин

Ранее министерство торговли Казахстана сообщило о подготовке официального ответа на решение США ввести с 1 августа 2025 года 25% пошлины на казахстанские товары. Эти меры были анонсированы после окончания 90-дневного моратория и отсутствия прогресса в торговых переговорах между странами.