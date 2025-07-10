В США рассказали о панике в Европе от политики Трампа по Украине

«В Европе с трудом понимают, что происходит в администрации США», — говорится в материале издания. Там добавили, что политики обеспокоены возможными сценариями, такими как прекращение поставок или вывод войск из Европы, и замечают растущее недоумение по поводу изменений в позиции Вашингтона.