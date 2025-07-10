Разыскиваемый 13 лет орский маньяк мог умереть при загадочных обстоятельствах

По имеющимся сведениям, останки были обнаружены в районе озера Плотино, находящегося в поселке Аккермановка (территория Новотроицка), еще в мае 2024 года, однако достоверная идентификация личности погибшего пока не завершена. На нем была надета светлая футболка с надписью «Коллекция 99 международных игр» и темные брюки. Все зубы — золотые. Следователи изготовили фоторобот, имеющий значительное сходство с особо разыскиваемым в России серийным убийцей Валерием Андреевым, подозреваемым в убийстве более ста женщин.