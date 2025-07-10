Разыскиваемый 13 лет орский маньяк мог умереть при загадочных обстоятельствах

Неуловимый серийный убийца Валерий Андреев, известный как орский маньяк, может быть мертв. Согласно данным SHOT, в водоеме под Орском (Оренбургская область) было найдено тело мужчины, внешние признаки которого соответствуют описанию известного преступника: схожие черты лица и зубы из золота.
По имеющимся сведениям, останки были обнаружены в районе озера Плотино, находящегося в поселке Аккермановка (территория Новотроицка), еще в мае 2024 года, однако достоверная идентификация личности погибшего пока не завершена. На нем была надета светлая футболка с надписью «Коллекция 99 международных игр» и темные брюки. Все зубы — золотые. Следователи изготовили фоторобот, имеющий значительное сходство с особо разыскиваемым в России серийным убийцей Валерием Андреевым, подозреваемым в убийстве более ста женщин.
В ориентировочном описании орского маньяка в числе особых примет указывались золотые зубы и послеоперационный рубец на животе после удаления язвы. Также расстояние от Орска до Аккермановки составляет всего тридцать минут пути. В настоящее время данная версия проходит тщательную проверку.
68-летний Андреев работал водителем-дальнобойщиком в Орске и, по версии следствия, совершал преступления в период с 2006 по 2012 год: он лишал жизни своих жертв и подвергал их насилию. Серийного преступника называли местным Потрошителем и новым Чикатило. В 2012 году, после исчезновения 18-летней Ольги Журавлёвой, его задержали, однако отпустили ввиду недостаточности улик.
В то же время, в кабине его грузового автомобиля тогда нашли множество средств контрацепции, предметы женского нижнего белья, заколки и прочие подозрительные вещи. Андреева вызвали на допрос, но он не явился и с тех пор его местонахождение неизвестно.
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