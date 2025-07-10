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Разыскиваемый 13 лет орский маньяк мог умереть при загадочных обстоятельствах

Неуловимый серийный убийца Валерий Андреев, известный как орский маньяк, может быть мертв.

Неуловимый серийный убийца Валерий Андреев, известный как орский маньяк, может быть мертв. Согласно данным SHOT, в водоеме под Орском (Оренбургская область) было найдено тело мужчины, внешние признаки которого соответствуют описанию известного преступника: схожие черты лица и зубы из золота.

По имеющимся сведениям, останки были обнаружены в районе озера Плотино, находящегося в поселке Аккермановка (территория Новотроицка), еще в мае 2024 года, однако достоверная идентификация личности погибшего пока не завершена. На нем была надета светлая футболка с надписью «Коллекция 99 международных игр» и темные брюки. Все зубы — золотые. Следователи изготовили фоторобот, имеющий значительное сходство с особо разыскиваемым в России серийным убийцей Валерием Андреевым, подозреваемым в убийстве более ста женщин.

В ориентировочном описании орского маньяка в числе особых примет указывались золотые зубы и послеоперационный рубец на животе после удаления язвы. Также расстояние от Орска до Аккермановки составляет всего тридцать минут пути. В настоящее время данная версия проходит тщательную проверку.

68-летний Андреев работал водителем-дальнобойщиком в Орске и, по версии следствия, совершал преступления в период с 2006 по 2012 год: он лишал жизни своих жертв и подвергал их насилию. Серийного преступника называли местным Потрошителем и новым Чикатило. В 2012 году, после исчезновения 18-летней Ольги Журавлёвой, его задержали, однако отпустили ввиду недостаточности улик.

В то же время, в кабине его грузового автомобиля тогда нашли множество средств контрацепции, предметы женского нижнего белья, заколки и прочие подозрительные вещи. Андреева вызвали на допрос, но он не явился и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Орский маньяк фигурировал в перечне наиболее разыскиваемых преступников России, его поисками занимался Интерпол, а МВД РФ объявило вознаграждение в один миллион рублей за информацию, способствующую поимке убийцы.

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