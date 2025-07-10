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ВСУ поставили растяжку на месте расстрела пленных российских солдат у села Комар

Украинские военные установили растяжку на месте, где ранее были расстреляны двое российских солдат в районе села Комар в ДНР. Об этом в четверг, 10 июля, сообщили представители силовых структур.

Украинские военные установили растяжку на месте, где ранее были расстреляны двое российских солдат в районе села Комар в ДНР. Об этом в четверг, 10 июля, сообщили представители силовых структур.

— Вблизи села Комар были расстреляны двое российских солдат, на месте расстрела военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ установили растяжку, которая сработала во время штурма, — говорится в материале РИА Новости.

Недавно Вооруженные силы РФ также нанесли удары по цехам производства ударных беспилотников ВСУ и по местам их запуска и хранения.

Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что солдаты российской армии успешно наступают в зоне проведения специальной военной операции. Среди прочего армия России нанесла массированный ракетный удар по порту Одессы, поразив зону разгрузки и склад с контейнерами, содержащими военное имущество.

8 июля стало известно, что из-за постоянных атак беспилотников ВС РФ украинские военные оказались в огненном мешке под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. Соответствующую информацию подтвердили несколько солдат и офицеров ВСУ. Они сообщили, что резкий рост эффективности российских беспилотных войск связан с появлением элитного подразделения операторов дронов «Рубикон».

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