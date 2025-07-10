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«С условного на нары»: мамашу-мошенницу из Омской области отправили в колонию

Суд отменил предыдущий условный приговор 32-летней жительницы Таврического района, обманувшей приятеля на 1,2 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Омский областной суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору 32-летней омичке, и назначил ей наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии. Об этом сегодня, 10 июля, сообщил телеграм-канал «Прокуратура Омской области».

Ведомство в апелляционном порядке проверило законность приговора Таврического районного суда по уголовному делу в отношении 32-летней ранее судимой за мошенничество местной жительницы, признанной виновной в мошенничестве.

В процессе разбирательства выяснились следующие подробности дела: в мае 2021 года женщина обманула своего знакомого, предложив приобрести у нее несуществующее имущество в виде мотоцикла и СТО. Деньги она попросила заранее, мотивировав просьбу необходимостью оплаты юридических услуг по переоформлению и ликвидации ИП. Введенный в заблуждение мужчина перечислил ей 1,2 миллиона рублей, однако обещанного имущества не получил.

По итогу, областной суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору, и назначил женщине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также решением суда женщина будет обязана выплатить потерпевшему сумму причиненного ущерба.

Судебная коллегия Омского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката мошенницы, в которой предлагалось отсрочить осужденной реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Основания для предлагаемого смягчения наказания судьями не были найдены. Приговор остался без изменений.