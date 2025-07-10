«С условного на нары»: мамашу-мошенницу из Омской области отправили в колонию

В процессе разбирательства выяснились следующие подробности дела: в мае 2021 года женщина обманула своего знакомого, предложив приобрести у нее несуществующее имущество в виде мотоцикла и СТО. Деньги она попросила заранее, мотивировав просьбу необходимостью оплаты юридических услуг по переоформлению и ликвидации ИП. Введенный в заблуждение мужчина перечислил ей 1,2 миллиона рублей, однако обещанного имущества не получил.