Стало известно о новой схеме обмана россиян с помощью маркетплейсов

Злоумышленники активно эксплуатируют образ известных личностей и ссылаются на российские маркетплейсы, чтобы обмануть пользователей. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе одной из российских компаний, мошенники создают фейковые телеграм-каналы, закрытые чаты и сайты, предлагая «легкий заработок» на платформе. Но вместо дохода жертвы теряют деньги или персональные данные.