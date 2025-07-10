Стало известно о новой схеме обмана россиян с помощью маркетплейсов

Злоумышленники активно эксплуатируют образ известных личностей и ссылаются на российские маркетплейсы, чтобы обмануть пользователей. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе одной из российских компаний, мошенники создают фейковые телеграм-каналы, закрытые чаты и сайты, предлагая «легкий заработок» на платформе. Но вместо дохода жертвы теряют деньги или персональные данные.
По словам представителей маркетплейса, основными признаками мошенничества являются подозрительно выгодные условия, ссылки на сторонние ресурсы, требования перевести деньги или сообщить коды доступа. Преступники также могут убеждать пользователей общаться вне официальных каналов поддержки.
«Команда безопасности предупреждает: любые предложения о “дополнительном заработке” от лица маркетплейса на сторонних площадках — это риск мошенничества. Не вводите личные данные по сомнительным ссылкам и проверяйте информацию только через официальные ресурсы», — подчеркнули в пресс-службе.
Эксперты рекомендуют проявлять бдительность и не доверять сомнительным объявлениям, даже если они связаны с именами публичных фигур или известными торговыми платформами.
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