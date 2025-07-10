Кто виноват: число жертв сокрушительного наводнения выросло до 119 человек

В некоторых населенных пунктах в этом районе нет наружных погодных сирен для оповещения о наводнениях. С 2015 года власти округа Керр подали заявки на получение грантов на систему предупреждения о наводнениях, сообщает New York Times. В течение многих лет власти также передавали из уст в уста информацию о приближающихся наводнениях в ряде летних лагерей в этом районе. Change.org После наводнения была запущена петиция о введении системы раннего оповещения, под которой собрано более 35 000 подписей.