Кто виноват: число жертв сокрушительного наводнения выросло до 119 человек

Число погибших в результате наводнения в Техасе возросло до 119, а поиски пропавших людей продолжаются. На фоне работ по очистке пострадавших районов, жители и новостные агентства подвергают сомнению работу правительственных систем предупреждения о наводнениях.
Число людей, погибших в результате наводнения в Техасе, продолжает расти, по меньшей мере, 119 человек погибли по всему штату, сообщили официальные лица в среду утром.
Поисковые бригады продолжают поиски людей, пока жители и новостные агентства сомневаются в работе правительственных систем сигнализации и оповещения, пишет The Guardian.
В округе Керр, который больше всего пострадал от наводнения в прошлую пятницу, официальные лица сообщили в среду утром, что погибли 95 человек. Остальные 24 человека, которые погибли, проживают в близлежащих районах. Шериф округа Керр сообщил, что погибли 59 взрослых и 36 детей, тела 27 человек до сих пор не опознаны.
Люди постепенно возвращаются в свои дома, чтобы оценить ущерб от разрушительного внезапного наводнения, в то время как местные власти продолжают спасательные, восстановительные и уборочные работы.
Считается, что в округе Керр из-за внезапных наводнений пропал без вести 161 человек, что составляет большинство из 173 пропавших без вести во всем штате. В лагере Мистик, христианском лагере для девочек, который серьезно пострадал от наводнения, по-прежнему числятся пропавшими без вести пять воспитанниц и один вожатый.
По мере того, как продолжаются работы по очистке, все больше и больше людей внимательно изучают правительственную систему оповещения, призванную предупреждать людей о наводнении. Журналистские расследования показали, что службы экстренного реагирования попросили включить систему массового оповещения в округе Керр в пятницу утром. Система оповещения отправляет текстовые сообщения и «доставляет заранее записанные экстренные телефонные сообщения» некоторым людям, находящимся в этом районе.
Согласно сообщению Общественного радио Техаса (TPR), основанному на радиопередачах экстренных служб, которые они просмотрели, диспетчеры задержали отправку запроса от пожарных-добровольцев на отправку предупреждения в 4:22 утра, заявив, что им требуется специальное разрешение. Некоторые жители получили предупреждения о наводнении в течение часа. Другие сообщили TPR, что они не получали оповещения до 10 утра — почти через шесть часов после запроса служб экстренного реагирования. Сообщение TPR подтверждается отдельной статьей от KSAT.
В действиях местных властей есть противоречия, отмечает The Guardian. На своей первой пресс-конференции 4 июля после наводнения судья округа Керр заявил, что в этом районе не было системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.
«Я считаю, что на эти вопросы необходимо ответить семьям пропавших без вести близких, общественности, вы знаете, людям, которые назначили меня на этот пост. И я хочу получить этот ответ, и мы его получим, — сказал шериф округа Керр Ларри Лейта. — Мы не убегаем, мы не собираемся прятаться. С этим мы разберемся позже».
В некоторых населенных пунктах в этом районе нет наружных погодных сирен для оповещения о наводнениях. С 2015 года власти округа Керр подали заявки на получение грантов на систему предупреждения о наводнениях, сообщает New York Times. В течение многих лет власти также передавали из уст в уста информацию о приближающихся наводнениях в ряде летних лагерей в этом районе. Change.org После наводнения была запущена петиция о введении системы раннего оповещения, под которой собрано более 35 000 подписей.
Спасательные и восстановительные работы продолжаются. Департамент шерифа округа Керр работает над спасательными и восстановительными работами, сказал шериф, добавив, что в этой ситуации «задействованы все силы».
Во время пресс-конференции в среду местные чиновники попросили людей быть осторожными и предоставить поисковым командам пространство для проведения работ. «Мы используем очень тяжелое оборудование» для поиска и расчистки упавших деревьев и мусора, сообщил представитель шерифа.
В воскресенье администрация Трампа объявила наводнение «крупной катастрофой» и задействовала федеральные ресурсы для оказания помощи штату, напоминает The Guardian.