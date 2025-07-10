«Взрыв» у нового ТашМИ: в Ташкенте прорвало подземный водопровод, улицу затопило грязью и камнями

На одном из видео с уличной камеры видно, как из-под земли с грохотом вырывается огромный фонтан мутной воды, вперемешку с глиной и камнями, а прохожие в панике бросаются врассыпную. По первым впечатлениям, это выглядело как серьёзная авария.
Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошёл около 11:00 на улице Фаробий, в Шайхантахурском районе столицы. По предварительным данным, причиной происшествия стал разрыв водопроводной трубы диаметром 800 мм, произошедший под сильным напором.
На место оперативно прибыли аварийные и спасательные службы, которые приступили к устранению последствий аварии. Участок перекрыт, ведутся восстановительные работы.
По состоянию на данный момент, сообщений о пострадавших не поступало.
Власти обещают предоставить дополнительную информацию позже. Пока же очевидцы продолжают делиться кадрами и обсуждать, насколько устаревшие подземные коммуникации Ташкента готовы к растущим нагрузкам мегаполиса.