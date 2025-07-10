«Взрыв» у нового ТашМИ: в Ташкенте прорвало подземный водопровод, улицу затопило грязью и камнями

На одном из видео с уличной камеры видно, как из-под земли с грохотом вырывается огромный фонтан мутной воды, вперемешку с глиной и камнями, а прохожие в панике бросаются врассыпную. По первым впечатлениям, это выглядело как серьёзная авария.