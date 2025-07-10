Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Взрыв» у нового ТашМИ: в Ташкенте прорвало подземный водопровод, улицу затопило грязью и камнями

Vaib.uz (Узбекистан. 10 июля). Утро 10 июля началось тревожно: все популярные телеграм-каналы заполнились кадрами масштабного происшествия в районе нового ТашМИ. Пользователи сообщали о мощном подземном «взрыве» — улица оказалась буквально залита грязью, камнями и потоками воды.

Источник: Vaib.Uz

На одном из видео с уличной камеры видно, как из-под земли с грохотом вырывается огромный фонтан мутной воды, вперемешку с глиной и камнями, а прохожие в панике бросаются врассыпную. По первым впечатлениям, это выглядело как серьёзная авария.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошёл около 11:00 на улице Фаробий, в Шайхантахурском районе столицы. По предварительным данным, причиной происшествия стал разрыв водопроводной трубы диаметром 800 мм, произошедший под сильным напором.

На место оперативно прибыли аварийные и спасательные службы, которые приступили к устранению последствий аварии. Участок перекрыт, ведутся восстановительные работы.

По состоянию на данный момент, сообщений о пострадавших не поступало.

Власти обещают предоставить дополнительную информацию позже. Пока же очевидцы продолжают делиться кадрами и обсуждать, насколько устаревшие подземные коммуникации Ташкента готовы к растущим нагрузкам мегаполиса.