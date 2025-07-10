Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина погибла в результате падения деревьев в Могилеве

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Грозовой фронт с порывами ветра, доходившими до 23 метров в секунду, обрушился в ночь со среды на четверг на Могилев и Могилевский район, сообщили в МЧС Беларуси.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 100% 757 мм рт. ст. +24°
Источник: Telegram / Лесные новости Могилевщины

Ранее сообщалось, что часть Могилева и Могилевского района из-за сильных гроз и ветра остались без света. По уточненным данным МЧС, в Могилеве и Могилевском районе есть случаи повреждения кровель и падения деревьев.

Не обошлось без человеческих жертв.

В г. Могилеве в результате падения деревьев погибла женщина 1992 г.р. и пострадали 4 человека (из них 1 ребенок 2010 г.р.), которые госпитализированы.

говорится в сообщении МЧС Беларуси

Отключились четыре линии ВЛ-110 кВ, произошла аварийная остановка двух паровых котлов и турбогенераторов филиала «Могилевская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго». Работу ТЭЦ восстановили без 15 шесть. На территории ОАО «Могилевхимволокно» упала металлическая труба металлической трубы установки сжигания отходов цеха, из-за чего повреждения получила стена здания корпуса водоподготовки.

Спасатели сейчас ликвидируют последствия прохождения грозового фронта в Могилеве и Могилевской области, проводят мониторинг оперативной обстановки, организовано взаимодействие всех аварийных служб.