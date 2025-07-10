Женщина погибла в результате падения деревьев в Могилеве

Ранее сообщалось, что часть Могилева и Могилевского района из-за сильных гроз и ветра остались без света. По уточненным данным МЧС, в Могилеве и Могилевском районе есть случаи повреждения кровель и падения деревьев.
Не обошлось без человеческих жертв.
В г. Могилеве в результате падения деревьев погибла женщина 1992 г.р. и пострадали 4 человека (из них 1 ребенок 2010 г.р.), которые госпитализированы.
Отключились четыре линии ВЛ-110 кВ, произошла аварийная остановка двух паровых котлов и турбогенераторов филиала «Могилевская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго». Работу ТЭЦ восстановили без 15 шесть. На территории ОАО «Могилевхимволокно» упала металлическая труба металлической трубы установки сжигания отходов цеха, из-за чего повреждения получила стена здания корпуса водоподготовки.
Спасатели сейчас ликвидируют последствия прохождения грозового фронта в Могилеве и Могилевской области, проводят мониторинг оперативной обстановки, организовано взаимодействие всех аварийных служб.