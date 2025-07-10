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ФСБ задержала в Мелитополе двух агентов ГУР Украины, собиравших данные о ВС РФ

Агенты военной разведки Украины, собиравшие данные о российских военных, задержаны в Мелитополе.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ России задержали в Мелитополе двух жителей Запорожской области. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ведомства, задержанные работали на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«На территории Запорожской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителей Мелитополя, граждан Украины, подозреваемых в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и вооруженными силами Украины. Подозреваемые задержаны», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, вербовка агентов происходила через мессенджер Telegram. После установления контакта с украинскими кураторами задержанные начали собирать разведывательную информацию о дислокации российских военных подразделений и техники. Полученные сведения предназначались для координации ракетно-бомбовых ударов и диверсионных акций против Вооруженных сил РФ.

Ранее ФСБ обезвредила опасного преступника, планировавшего взрыв железнодорожного моста в Саратовской области. По данным ведомства, при попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление, после чего был нейтрализован.