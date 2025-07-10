ФСБ задержала в Мелитополе двух агентов ГУР Украины, собиравших данные о ВС РФ

По данным ФСБ, вербовка агентов происходила через мессенджер Telegram. После установления контакта с украинскими кураторами задержанные начали собирать разведывательную информацию о дислокации российских военных подразделений и техники. Полученные сведения предназначались для координации ракетно-бомбовых ударов и диверсионных акций против Вооруженных сил РФ.