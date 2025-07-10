Женщина на Renault врезалась в мужчину на электровелосипеде в Самаре 9 июля

Авария произошла в среду вечером в центре города. Владельца двухколесного транспорта отвезли в больницу, уточнили в областном ГУ МВД.
49-летняя женщина на Renault следовала по улице Венцека с Молодогвардейской в сторону Чапаевской. Около кирпичной пятиэтажки № 53 врезалась в 52-летнего мужчину на электровелосипеде. После столкновения его госпитализировали.
«Сотрудники проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего», — объяснили в региональном главке.
В тот же день в Самарской области в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погибли два человека.
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