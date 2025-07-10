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Два человека утонули в Нижегородской области за сутки

Два человека утонули за минувшие сутки в Нижегородской области, сообщили в региональном МЧС.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Одно из трагических событий произошло в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Тело извлекли из озера Телеграфное. Его личность в настоящее время устанавливается.

Второй инцидент произошел в Балахнинском муниципальном округе в районе острова Щукобор в акватории Волги. Сотрудники экстренных служб достали из водоема тело 37-летнего мужчины. Обстоятельства обоих случаев уточняются.

Кроме того, 9 июля трагедия чуть не произошла в Туртапке Выксунского городского округа. В карьере едва не утонул 9-летний ребенок. Его спасли очевидцы.

Ранее сообщалось, что 59-летний Рыбак запутался в сетях и утонул в пруду в деревне Городищи Дальнеконстантиновского района.