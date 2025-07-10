В Ростове-на-Дону нашли мать умершего новорожденного малыша

В Ростове-на-Дону нашли мать новорожденного малыша, умершего в мусорном контейнере. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
— Установлена личность матери, это 28-летняя ростовчанка. В настоящее время с ее участием выясняются обстоятельства случившегося, — говорится в телеграм-канале ведомства.
Напомним, тело ребенка обнаружили на улице Платона Кляты в Ростове-на-Дону. После этого в СК было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ). Известно, что ход расследования также взяли на контроль в донской прокуратуре.
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