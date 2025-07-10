Маленькая девочка выпила чистящее средство и попала в больницу в Петербурге

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о трехлетнем мальчике, который оказался на больничной койке после прогулки на Московской площади. Там он упал с бортика фонтана и разбил голову. Пострадавшего малыша поместили в реанимацию, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.