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Маленькая девочка выпила чистящее средство и попала в больницу в Петербурге

У малышки из Северной столицы диагностировали химический ожог пищевода.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 9 июля из квартиры на проспекте Энтузиастов в Филатовскую больницу в Петербурге в тяжелом состоянии увезли четырехлетнюю девочку. У нее диагностировали химический ожог пищевода. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

— По предварительной информации, за несколько часов до этого малышка по недосмотру родителей выпила чистящее средство. В состав последнего входил органический растворитель, — уточнило агентство.

Известно, что матери девочки 28 лет. Судя по всему, речь идет о семье мигрантов. По данным журналистов, маленькая девочка является гражданкой Таджикистана.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о трехлетнем мальчике, который оказался на больничной койке после прогулки на Московской площади. Там он упал с бортика фонтана и разбил голову. Пострадавшего малыша поместили в реанимацию, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.