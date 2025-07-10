Пятеро детей получили травмы в ДТП в Приангарье 9 июля

9 июля в Иркутской области в ДТП пострадали пятеро детей. Прокуратура контролирует ход и результаты проверок, которые проводит Госавтоинспекция. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуры региона.