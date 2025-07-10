Пятеро детей получили травмы в ДТП в Приангарье 9 июля

9 июля в Иркутской области в ДТП пострадали пятеро детей. Прокуратура контролирует ход и результаты проверок, которые проводит Госавтоинспекция. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуры региона.
Днем в Усть-Куте водитель легкового автомобиля сбил 14-летнего подростка. Ребёнок выехал на дорогу на самокате. Школьник получил травмы и был доставлен в больницу.
В Иркутске около 15.00 автомобиль Ford Focus, наехал на 9-летнего мальчика. Ребёнок перезжал дорогу на велосипеде по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. Мальчик получил травмы и был госпитализирован.
Около 16.00 в Иркутске 52-летний водитель Kia Sorento сбил 13-летнего велосипедиста. Мальчик проезжал через дорогу вне пешеходного перехода. С места ДТП несовершеннолетнего доставили в реанимацию.
Примерно в 18.00 в Бирюсинске Тайшетского района 14-летняя девочка упала с пассажирского сиденья мопеда RACER во время движения и получила травмы. За рулём мопеда был 13-летний мальчик. Девочку доставили в больницу.
В Куйтунском районе примерно в 22.00 14-летний подросток не справился с управлением мотоцикла Orion. Мототранспорт опрокинулся, мальчик из-за падения получил травмы и был доставлен в больницу.