В Приморье выросло число преступлений, совершённых мигрантами

Стремительный рост миграционной преступности в России вызвал обеспокоенность у центрального Следкома. Антисоциальное поведение приезжих имеет серьезный деструктивный потенциал. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в ходе совещания. В связи с этим ИА PrimaMedia решило выяснить, как складывается ситуация в Приморском крае. Как показала статистика, обстановка в регионе также далека от спокойствия: всего за первые пять месяцев года зафиксировано уже 34 сообщения о преступлениях, совершённых мигрантами.