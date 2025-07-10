В Приморье выросло число преступлений, совершённых мигрантами

Стремительный рост миграционной преступности в России вызвал обеспокоенность у центрального Следкома. Антисоциальное поведение приезжих имеет серьезный деструктивный потенциал. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в ходе совещания. В связи с этим ИА PrimaMedia решило выяснить, как складывается ситуация в Приморском крае. Как показала статистика, обстановка в регионе также далека от спокойствия: всего за первые пять месяцев года зафиксировано уже 34 сообщения о преступлениях, совершённых мигрантами.
По словам главы центрального Следкома, за пять месяцев 2025 года число преступлений, совершённых иностранными гражданами, выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18 873 зарегистрированных деяния.
В Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю отметили, что число преступлений увеличилось и в Приморье, хотя точные процентные показатели пока не назвали.
«За пять месяцев поступило 34 сообщения о преступлениях, категории разные», — прокомментировали в региональном ведомстве.
Тем временем, если обратиться к общероссийской статистике, становится очевидно: ситуация выглядит крайне напряжённой. С начала года количество половых посягательств, совершенных мигрантами, увеличилось на 22%. Одновременно с этим возросло на 57% число особо тяжких деяний приезжих (с 3 878 до 6 000). Всего в текущем году нарушили уголовный закон Российской Федерации почти 12,5 тысячи иностранцев.
«Антисоциальное поведение приезжих, в том числе женщин и их детей, имеет серьезный деструктивный потенциал… Криминальные сводки и социальные сети пополняются новыми и новыми инцидентами, которые накаляют общественное недовольство», — отметил председатель СК России.
Бастрыкин также подчеркнул, что многие мигранты не только отказываются соблюдать российские законы, пренебрегая установленными нормами, традициями и культурными ценностями, но и пытаются навязать обществу собственные правила поведения, зачастую сопровождаемые агрессией и ощущением вседозволенности.
На совещании также стало известно, что за пять месяцев на 15% увеличилось количество уголовных дел, направленных в суд органами СК России в отношении мигрантов.
Напряжённая ситуация складывается и среди должностных лиц, нарушивших миграционное законодательство. Как отметил глава СК, число уголовных дел в этой сфере выросло на 21%. В суды направлено уже 97 дел в отношении сотрудников органов внутренних дел, совершивших преступления в области миграционного законодательства. Для сравнения: за аналогичный период 2024 года их было 58.
Особое внимание вызывает состав обвиняемых: 120 человек привлечены к уголовной ответственности — из них 81 — это сотрудники миграционных подразделений ОВД (в прошлом году — 36). Также к дисциплинарной ответственности привлечены 123 сотрудника органов внутренних дел, среди которых 82 служат в подразделениях по вопросам миграции.
Подводя итоги совещания, глава ведомства назначил ряд служебных проверок в отдельных региональных подразделениях. Он также поручил проинформировать глав субъектов о ситуации в сфере преступности мигрантов.
Напомним, ранее ИА PrimaMedia сообщало, что президент РФ Владимир Путин принял решение продлить срок действия «миграционной амнистии» до сентября 2025 года. Параллельно с этим на улицах столицы продолжат проводить мероприятия по выявлению иностранных граждан, незаконно находящихся на территории края и не изъявивших желания легализовать своё пребывание.