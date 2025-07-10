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Полиция задержала курьера аферистов после обмана москвички на 5,5 млн руб

Столичные полицейские задержали курьера телефонных мошенников после обмана пенсионерки на 5,5 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

Источник: ГУ МВД

«Предварительно установлено, что 75-летней жительнице столицы поступали звонки на телефон от неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных государственных ведомств. Под предлогом сохранности сбережений аферисты убедили пенсионерку в необходимости декларирования накоплений. Введенная в заблуждение женщина, следуя указаниям звонивших, несколько раз передавала различным курьерам на пороге своей квартиры на ул. Острякова личные денежные средства, которые обналичивала в банках. В общей сложности она отдала почти 5,5 млн руб.», — сказал собеседник агентства.

Как рассказал Васенин, после очередного звонка аферистов пенсионерка пришла в банк, чтобы снять оставшиеся на счетах деньги. Бдительный работник финансовой организации заподозрил, что старушка стала жертвой мошенников, и обратился в полицию. Сотрудники МВД объяснили потерпевшей, что та общалась с преступниками.

В ходе розыска на Сколковском шоссе оперативники задержали 20-летнего подозреваемого. Согласно версии следствия, он забрал у пенсионерки сбережения и перевел их своим кураторам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Молодого человека арестовали, его проверяют на причастность к другим преступлениям. Также полиция ищет организаторов и соучастников обмана.