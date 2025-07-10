Полиция задержала курьера аферистов после обмана москвички на 5,5 млн руб

«Предварительно установлено, что 75-летней жительнице столицы поступали звонки на телефон от неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных государственных ведомств. Под предлогом сохранности сбережений аферисты убедили пенсионерку в необходимости декларирования накоплений. Введенная в заблуждение женщина, следуя указаниям звонивших, несколько раз передавала различным курьерам на пороге своей квартиры на ул. Острякова личные денежные средства, которые обналичивала в банках. В общей сложности она отдала почти 5,5 млн руб.», — сказал собеседник агентства.