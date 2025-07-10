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Каменском районе Ростовской области горят уже 391 га леса

Площадь лесного пожара увеличилась в Каменском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Площадь лесного пожара в Каменском районе Ростовской области увеличилась до 391 га (333 га — низовой пожар, 58 га — верховой). Такие данные по состоянию на 9 часов утра 10 июля поступили от пресс-службы ГУ МЧС России по донскому региону.

— В тушении от РСЧС задействовали 194 человека и 54 единицы техники, в том числе от МЧС — 68 человек и 19 единиц техники, — прокомментировали в экстренном ведомстве.

Напомним, природный пожар полыхает с 9 июля на территории Каменского лесничества, 31 квартал Уляшкинского участкового лесничества. Предварительно, угрозы населенным пунктам нет. Погибших и пострадавших нет. Вчера площадь горения составляла 97 га, а к 7 утра 10 июля увеличилась до 324 га.

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