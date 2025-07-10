Худрук Михайловского театра Владимир Кехман должен по кредитам 17,8 млрд рублей

«Кехман имеет задолженность по кредитным платежам. Общая сумма превышает 17,8 млрд рублей», — заявил собеседник государственного информагентства.
В настоящий момент в банке исполнительных производств в отношении господина Кехмана их открыто восемь: шесть касаются задолженности по кредитным платежам, за исключением ипотеки, два — по исполнительному делу, уточнил также источник в силовых структурах.
«Ъ-СПб» писал, что накануне в Подмосковье сотрудники СК и ФСБ провели обыски у худрука Михайловского театра. Речь может идти о растрате при исполнении госконтрактов на реконструкцию старой сцены МХАТ на Тверском бульваре. Также оперативно-следственные мероприятия были проведены в нескольких петербургских компаниях, связанных с Владимиром Кехманом.