Худрук Михайловского театра Владимир Кехман должен по кредитам 17,8 млрд рублей

«Ъ-СПб» писал, что накануне в Подмосковье сотрудники СК и ФСБ провели обыски у худрука Михайловского театра. Речь может идти о растрате при исполнении госконтрактов на реконструкцию старой сцены МХАТ на Тверском бульваре. Также оперативно-следственные мероприятия были проведены в нескольких петербургских компаниях, связанных с Владимиром Кехманом.