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Худрук Михайловского театра Владимир Кехман должен по кредитам 17,8 млрд рублей

Художественный руководитель и генеральный директор МХАТ им. М. Горького Владимир Кехман имеет долги по неоплаченным кредитам на 17,8 млрд рублей. Об этом 10 июля со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

Источник: Коммерсантъ

«Кехман имеет задолженность по кредитным платежам. Общая сумма превышает 17,8 млрд рублей», — заявил собеседник государственного информагентства.

В настоящий момент в банке исполнительных производств в отношении господина Кехмана их открыто восемь: шесть касаются задолженности по кредитным платежам, за исключением ипотеки, два — по исполнительному делу, уточнил также источник в силовых структурах.

«Ъ-СПб» писал, что накануне в Подмосковье сотрудники СК и ФСБ провели обыски у худрука Михайловского театра. Речь может идти о растрате при исполнении госконтрактов на реконструкцию старой сцены МХАТ на Тверском бульваре. Также оперативно-следственные мероприятия были проведены в нескольких петербургских компаниях, связанных с Владимиром Кехманом.