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Новосибирские подростки ответят в суде за нападение на сверстника

Они распылили газовый баллончик мальчику в лицо.

Источник: СУ СК России по Новосибирской области

Новосибирские подростки ответят в суде за нападение на сверстника. Следственный комитет завершил расследование дела в отношении двоих 15-летних школьников. Их обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью 13-летнему знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В феврале 2025 года трое подростков, один из которых еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, распылили в знакомому лицо газовый баллончик, тем самым причинив средний телесный вред. Инцидент произошел на одной из улиц в Кировском районе.

Дело передали на рассмотрение в Кировский районный суд.