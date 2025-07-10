Новосибирские подростки ответят в суде за нападение на сверстника. Следственный комитет завершил расследование дела в отношении двоих 15-летних школьников. Их обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью 13-летнему знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
В феврале 2025 года трое подростков, один из которых еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, распылили в знакомому лицо газовый баллончик, тем самым причинив средний телесный вред. Инцидент произошел на одной из улиц в Кировском районе.
Дело передали на рассмотрение в Кировский районный суд.