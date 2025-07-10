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В Самарской области 25-летнего мужчину поймали за незаконный оборот наркотиков

25-летний житель Тольятти, ранее судимый за наркопреступления, попался на попытке сбыта наркотиков.

25-летний житель Тольятти, ранее судимый за наркопреступления, попался на попытке сбыта наркотиков. Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали его возле жилого дома в Центральном районе города. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

При досмотре у подозреваемого нашли свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это был наркотик N-метилэфедрон массой 1,36 грамма — размер, который Уголовный кодекс квалифицирует как крупный.

Мужчина признался, что купил наркотики в интернете для продажи через «закладки» в Тольятти. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Суд отправил задержанного под стражу.

Полиция продолжает расследование, выясняя источники поступления наркотиков в регион и возможных сообщников задержанного.

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