Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти сожгли премиальный кроссовер замглавы муниципалитета. Досталось и соседям

Уголовное дело возбуждено после автомобильного пожара в Гатчине. Огонь уничтожил в том числе Geely Monjaro, который принадлежит заместителю главы администрации одного из областных муниципальных округов.

Источник: АВТО Гатчина / Телеграм

Полиция квалифицировала случившееся как умышленное повреждение чужого имущества путём поджога, стало известно «Фонтанке» 10 июля. Чёрный Geely 2023 года выпуска сгорел в ночь на среду. В ГУ МЧС по Ленобласти сообщали, что пожарных на улицу Киргетова вызвали незадолго до двух часов ночи. Через час возгорание ликвидировали.

По данным ведомства, огонь уничтожил два автомобиля, ещё два выгорели частично. По предварительной информации «Фонтанки», обгорели Haval Jolion, который числится за предприятием, и Renault Logan, зарегистрированный на местного жителя.

Полиция ищет, кто приложил к пожару руку.