В Ленобласти сожгли премиальный кроссовер замглавы муниципалитета. Досталось и соседям

Полиция квалифицировала случившееся как умышленное повреждение чужого имущества путём поджога, стало известно «Фонтанке» 10 июля. Чёрный Geely 2023 года выпуска сгорел в ночь на среду. В ГУ МЧС по Ленобласти сообщали, что пожарных на улицу Киргетова вызвали незадолго до двух часов ночи. Через час возгорание ликвидировали.