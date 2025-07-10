В Ленобласти сожгли премиальный кроссовер замглавы муниципалитета. Досталось и соседям

Полиция квалифицировала случившееся как умышленное повреждение чужого имущества путём поджога, стало известно «Фонтанке» 10 июля. Чёрный Geely 2023 года выпуска сгорел в ночь на среду. В ГУ МЧС по Ленобласти сообщали, что пожарных на улицу Киргетова вызвали незадолго до двух часов ночи. Через час возгорание ликвидировали.
По данным ведомства, огонь уничтожил два автомобиля, ещё два выгорели частично. По предварительной информации «Фонтанки», обгорели Haval Jolion, который числится за предприятием, и Renault Logan, зарегистрированный на местного жителя.
Полиция ищет, кто приложил к пожару руку.