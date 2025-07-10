25-летний водитель погиб при столкновении легковушки с грузовиком в Караганде

«10 июля примерно в 10:30 на пересечении улиц Толепова и Жилстроевская города Караганды произошло дорожно-транспортное происшествие. (…) В результате ДТП 25-летний водитель Lada Granta скончался на месте. Его пассажир с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
Как данным полиции, около 10:30 грузовой автомобиль Shacman, выезжая со второстепенной дороги, не уступил преимущество автомобилю Lada Granta, в результате чего произошло столкновение.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.