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25-летний водитель погиб при столкновении легковушки с грузовиком в Караганде

Караганда. 10 июля. КазТАГ — 10 июля на пересечении улиц Толепова и Жилстроевская в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком 25-летний водитель легковушки скончался на месте, а его пассажир доставлен в больницу с различными травмами, передает КазТАГ.

Источник: pixabay.com

«10 июля примерно в 10:30 на пересечении улиц Толепова и Жилстроевская города Караганды произошло дорожно-транспортное происшествие. (…) В результате ДТП 25-летний водитель Lada Granta скончался на месте. Его пассажир с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Как данным полиции, около 10:30 грузовой автомобиль Shacman, выезжая со второстепенной дороги, не уступил преимущество автомобилю Lada Granta, в результате чего произошло столкновение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.