Могилев после урагана: рухнувшие щиты и деревья, оборванные провода (видео)

Жители Могилева с утра активно помогают спасателям и коммунальным службам в устранении последствий стихии, сильный ливень со шквалистым ветром обрушился на город ночью ― по всему Могилеву можно наблюдать поваленные деревья, обломанные ветки, снесенные ветром рекламные конструкции, поврежденные кровли.
Кадры последствий стихии местные жители публикуют в соцсетях.
Сразу в нескольких районах деревья упали на припаркованные автомобили, у могилевского вокзала повал деревьев вызвал обрыв троллейбусных линий, что в свою очередь спровоцировало затруднение движения в центре города.
Работники МЧС распиливают стволы деревьев бензопилами и убирают их при помощи спецтехники, сотрудники Зеленстроя собирают разбросанные ветки, которые сразу же перерабатывают в щепу. Местные жители оказывают посильную помощь.
По данным МЧС, падение дерева ночью привело к трагедии — в Могилеве погибла местная жительница, еще четверо могилевчан доставлены в больницу с травмами, среди них — один ребенок.