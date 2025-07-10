Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Могилев после урагана: рухнувшие щиты и деревья, оборванные провода (видео)

Поваленные деревья, поврежденные ими автомобили, местами сорванная кровля с крыш ― кадры последствий ночной грозы в Могилеве расходятся по соцсетям, смотрите, как спасатели вместе с местными жителями устраняют последствия разгула стихии.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 100% 757 мм рт. ст. +24°
Источник: Sputnik.by

Жители Могилева с утра активно помогают спасателям и коммунальным службам в устранении последствий стихии, сильный ливень со шквалистым ветром обрушился на город ночью ― по всему Могилеву можно наблюдать поваленные деревья, обломанные ветки, снесенные ветром рекламные конструкции, поврежденные кровли.

Кадры последствий стихии местные жители публикуют в соцсетях.

Сразу в нескольких районах деревья упали на припаркованные автомобили, у могилевского вокзала повал деревьев вызвал обрыв троллейбусных линий, что в свою очередь спровоцировало затруднение движения в центре города.

Работники МЧС распиливают стволы деревьев бензопилами и убирают их при помощи спецтехники, сотрудники Зеленстроя собирают разбросанные ветки, которые сразу же перерабатывают в щепу. Местные жители оказывают посильную помощь.

По данным МЧС, падение дерева ночью привело к трагедии — в Могилеве погибла местная жительница, еще четверо могилевчан доставлены в больницу с травмами, среди них — один ребенок.