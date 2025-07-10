Могилев после урагана: рухнувшие щиты и деревья, оборванные провода (видео)

Жители Могилева с утра активно помогают спасателям и коммунальным службам в устранении последствий стихии, сильный ливень со шквалистым ветром обрушился на город ночью ― по всему Могилеву можно наблюдать поваленные деревья, обломанные ветки, снесенные ветром рекламные конструкции, поврежденные кровли.