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Разрыв трубы в Ташкенте: появились новые подробности

Vaib.uz (Узбекистан. 10 июля). Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило новые детали происшествия, которое утром 10 июля вызвало ажиотаж среди жителей Ташкента. Напомним, в районе улицы Фаробий из-под земли вырвался мощный поток воды, подняв в воздух столб грязи и камней. Момент инцидента попал на камеры уличного наблюдения и быстро разлетелся по соцсетям.

Источник: Vaib.Uz

Как пояснили в МЧС, разрыв трубы произошёл во время плановой проверки тепловой сети на прочность под давлением, проводимой коммунальными службами.

По данным компании Veolia, указанный участок был введён в эксплуатацию в 1989 году. В результате происшествия в близлежащих магазинах был зафиксирован материальный ущерб — разбиты стеклянные витрины общей площадью 8 м². При этом компания заверила, что весь понесённый ущерб будет возмещён.

Кроме того, аварийный участок был оперативно локализован, и подача горячей воды потребителям не прерывалась.

В результате происшествия три человека получили лёгкие телесные повреждения. Им оказана первая медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась — все пострадавшие отпущены домой.

На месте продолжаются восстановительные работы.