Разрыв трубы в Ташкенте: появились новые подробности

Как пояснили в МЧС, разрыв трубы произошёл во время плановой проверки тепловой сети на прочность под давлением, проводимой коммунальными службами.
По данным компании Veolia, указанный участок был введён в эксплуатацию в 1989 году. В результате происшествия в близлежащих магазинах был зафиксирован материальный ущерб — разбиты стеклянные витрины общей площадью 8 м². При этом компания заверила, что весь понесённый ущерб будет возмещён.
Кроме того, аварийный участок был оперативно локализован, и подача горячей воды потребителям не прерывалась.
В результате происшествия три человека получили лёгкие телесные повреждения. Им оказана первая медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась — все пострадавшие отпущены домой.
На месте продолжаются восстановительные работы.