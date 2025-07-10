Разрыв трубы в Ташкенте: появились новые подробности

По данным компании Veolia, указанный участок был введён в эксплуатацию в 1989 году. В результате происшествия в близлежащих магазинах был зафиксирован материальный ущерб — разбиты стеклянные витрины общей площадью 8 м². При этом компания заверила, что весь понесённый ущерб будет возмещён.