В Лиде при пожаре в квартире погиб мужчина

Ночью 10 июля в 3.56 спасатели получили сообщение о том, что в одной из пятиэтажек на проспекте Победы в Лиде горит квартира.
Через три минуты первые подразделения МЧС прибыли на место ЧП и обнаружили, что балкон квартиры, расположенной на четвертом этаже, горит открытым пламенем.
Как выяснилось, в квартире проживает 42-летний мужчина. При тушении пожара и проведении разведки работники МЧС обнаружили в жилой комнате погибшим хозяина дома.
Спасатели ликвидировали пожар. Огнем уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуация жильцов из подъезда не потребовалась. Причина происшествия устанавливается, одна из версий — неосторожное обращение с огнем при курении.