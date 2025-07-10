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В Лиде при пожаре в квартире погиб мужчина

10 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде мужчина погиб в своей квартире при пожаре, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Источник: БЕЛТА

Ночью 10 июля в 3.56 спасатели получили сообщение о том, что в одной из пятиэтажек на проспекте Победы в Лиде горит квартира.

Через три минуты первые подразделения МЧС прибыли на место ЧП и обнаружили, что балкон квартиры, расположенной на четвертом этаже, горит открытым пламенем.

Как выяснилось, в квартире проживает 42-летний мужчина. При тушении пожара и проведении разведки работники МЧС обнаружили в жилой комнате погибшим хозяина дома.

Спасатели ликвидировали пожар. Огнем уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуация жильцов из подъезда не потребовалась. Причина происшествия устанавливается, одна из версий — неосторожное обращение с огнем при курении.