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В копейском посёлке на пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

Запах дыма почувствовали соседи.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинской области непотушенная сигарета вновь стала причиной трагедии. Погиб 48-летний мужчина. Об этом сообщает МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре в копейском посёлке Вахрушево на улице Угольщиков поступило огнеборцам от соседей горящего дома, именно они вызвали помощь.

«По сообщению очевидцев, в квартире могли находиться мужчина с ребёнком», — уточнили в пресс-службе регионального управления.

При тушении возгорания на месте обнаружен труп мужчины. К счастью, ребёнок во время ЧП там не находился. Тушили пожар 16 человек и 4 единицы техники.

По предварительным данным, причина — неосторожность при курении.