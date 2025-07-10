В копейском посёлке на пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

В Челябинской области непотушенная сигарета вновь стала причиной трагедии. Погиб 48-летний мужчина. Об этом сообщает МЧС России по Челябинской области.
Сообщение о пожаре в копейском посёлке Вахрушево на улице Угольщиков поступило огнеборцам от соседей горящего дома, именно они вызвали помощь.
«По сообщению очевидцев, в квартире могли находиться мужчина с ребёнком», — уточнили в пресс-службе регионального управления.
При тушении возгорания на месте обнаружен труп мужчины. К счастью, ребёнок во время ЧП там не находился. Тушили пожар 16 человек и 4 единицы техники.
По предварительным данным, причина — неосторожность при курении.