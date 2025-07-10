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Туристку из Самары спасли на горе Айхва в Северной Осетии на высоте 2 950 метров

Группа спасателей успешно эвакуировала жительницу Самары, получившую травму во время восхождения на гору Айхва в Северной Осетии.

Группа спасателей успешно эвакуировала жительницу Самары, получившую травму во время восхождения на гору Айхва в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, группа из 11 туристов отправилась в горы, не зарегистрировав маршрут в спасательной службе. На высоте 2 950 метров одна из участниц похода повредила ногу, из-за чего не могла продолжать путь.

Для спасения пострадавшей вылетел вертолёт Ми-8 с пятью спасателями на борту. Специалисты оказали женщине первую помощь, после чего перенесли её на плато и доставили на вертолёте в село Гизель. Там туристку передали медикам для дальнейшего обследования.

В МЧС напоминают о необходимости регистрировать маршруты перед походами в горы — это позволяет быстрее организовать помощь в случае чрезвычайных ситуаций.