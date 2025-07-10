Туристку из Самары спасли на горе Айхва в Северной Осетии на высоте 2 950 метров

Для спасения пострадавшей вылетел вертолёт Ми-8 с пятью спасателями на борту. Специалисты оказали женщине первую помощь, после чего перенесли её на плато и доставили на вертолёте в село Гизель. Там туристку передали медикам для дальнейшего обследования.