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Килограмм психотропа изъяли у задержанного в Могилевской области оптового наркокурьера

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Килограмм психотропа изъяли у задержанного в Могилевской области оптового наркокурьера. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Источник: МВД

Сотрудники наркоконтроля Могилевской области задержали 27-летнего жителя облцентра. Мужчина около месяца назад нашел в мессенджере предложение о незаконной подработке курьером интернет-наркошопа. По указанию куратора он забирал из тайников оптовые партии «товара», дома фасовал, а затем распространял через закладки в Могилеве. В его квартире правоохранители обнаружили и изъяли более килограмма особо опасного психотропного вещества мефедрона.

Следователи возбудили уголовное дело за наркосбыт в составе организованной группы. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.