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В колонии строгого режима в Соликамске произошел пожар

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пожар произошел в лесопильном цехе ИК-1 в Соликамске, пострадавших среди персонала и осужденных нет, возгорание ликвидировано, сообщает ГУФСИН по Пермскому краю.

Источник: © РИА Новости

«Десятого июля в 11.30 в ГУФСИН России по Пермскому краю поступила информация о том, что в лесопильном цехе на территории исправительной колонии № 1 произошло возгорание. На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия незамедлительно прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения и сотрудники ГУМЧС России по Пермскому краю.

В колонию выехало руководство и сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю.

В настоящее время пожар ликвидирован, сообщается в релизе.