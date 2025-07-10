В колонии строгого режима в Соликамске произошел пожар

«Десятого июля в 11.30 в ГУФСИН России по Пермскому краю поступила информация о том, что в лесопильном цехе на территории исправительной колонии № 1 произошло возгорание. На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет», — говорится в сообщении.