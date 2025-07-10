В Новосибирске сотрудник морга подозревается в мошенничестве

Об этом свое обращение к прокурору Новосибирской области Александру Бучману направила жительница города Полина Д., пишет АиФ-Новосибирск.
В Новосибирске разгорается скандал вокруг сотрудника морга Городской клинической больницы № 1, которого обвиняют в вымогательстве денег у родственников умерших.
Полина Д. заявила прокурору о том, что санитар морга потребовал 74 540 рублей за организацию похорон и кремации её отца, настаивая на оплате наличными и отговаривая от обращения в официальные ритуальные службы.
Подозрительное поведение санитара подтверждается и Мемориальной службой «ИМИ», куда поступали аналогичные жалобы на него из разных больниц на протяжении нескольких лет.
На данный момент данный сотрудник переходит на новое место работы.
Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту возможного совмещения государственной должности с коммерческой деятельностью.