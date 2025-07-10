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Более 30 человек пострадали из-за массового отравления в Адыгее, среди них 7 детей

Более 30 человек, включая 7 детей, госпитализированы в Майкопе с признаками острой кишечной инфекции. По данным Роспотребнадзора, источником могла стать продукция местной торговой сети. Прокуратура начала проверку.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Более 30 человек, в том числе семеро детей, госпитализированы в Майкопе с острой кишечной инфекцией, сообщает РБК. По предварительной информации, все они отравились продукцией местной торговой сети.

Согласно данным республиканского Роспотребнадзора, которые приводит ТАСС, госпитализированы 90% пострадавших.

Прокуратура Майкопа начала проверку по факту произошедшего. По данным надзорного ведомства, первые случаи госпитализации были зафиксированыеще 5 июля. В настоящее время специалисты устанавливают точный источникзаражения. По результатам проверки прокуратурой будет принято решение о дальнейших мерах.