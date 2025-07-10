Силовики нагрянули с обысками в кабинет главы ГЖИ Новосибирской области

До этого времени, с 2012 года он возглавлял Дзержинский район Новосибирска, но был уволен бывшим мэром Анатолием Локтем. Причиной отставки Полищука по официальной версии стали нарушения при подсчете голосов за объекты для благоустройства общественных территорий.