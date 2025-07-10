Силовики нагрянули с обысками в кабинет главы ГЖИ Новосибирской области

В Новосибирской области правоохранители пришли с обысками к начальнику государственной жилищной инспекции региона Александру Полищуку. Он стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Однако в чем конкретно подозревают Полищука — пока неизвестно. Оперативные мероприятия могли быть связаны с делом о подделке подписей в одной из управляющих компаний в Бердске.
При этом пока задерживать Полищука не стали, уточнили в ведомстве.
Напомним, что Полищук занял пост главы жилинспекции региона в феврале 2019 года.
До этого времени, с 2012 года он возглавлял Дзержинский район Новосибирска, но был уволен бывшим мэром Анатолием Локтем. Причиной отставки Полищука по официальной версии стали нарушения при подсчете голосов за объекты для благоустройства общественных территорий.