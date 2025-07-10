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Экс-начальник службы ГУФСИН получил срок за взятки в Новосибирске

Суд установил, что в октябре 2021 года Салимбаев получил от инструкторов-кинологов 28 000 рублей за фиктивную сдачу нормативов.

Источник: ГУФСИН России по Новосибирской области

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему начальнику кинологической службы ГУФСИН. Ульямас Салимбаев признан виновным в получении взяток от подчинённых, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.

Суд установил, что в октябре 2021 года Салимбаев получил от инструкторов-кинологов 28 000 рублей за фиктивную сдачу нормативов. Деньги изъяты в доход государства.

7 июля 2025 года подсудимому назначено наказание в виде 4,5 лет условно и штрафа в 80 000 рублей. Также он лишён права занимать руководящие должности в системе исполнения наказаний на три года. Часть обвинений снята за сроком давности.

Приговор ещё не вступил в законную силу. Дело расследовал отдел собственной безопасности ГУФСИН по Новосибирской области.