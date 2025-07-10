Экс-начальник службы ГУФСИН получил срок за взятки в Новосибирске

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему начальнику кинологической службы ГУФСИН. Ульямас Салимбаев признан виновным в получении взяток от подчинённых, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.
Суд установил, что в октябре 2021 года Салимбаев получил от инструкторов-кинологов 28 000 рублей за фиктивную сдачу нормативов. Деньги изъяты в доход государства.
7 июля 2025 года подсудимому назначено наказание в виде 4,5 лет условно и штрафа в 80 000 рублей. Также он лишён права занимать руководящие должности в системе исполнения наказаний на три года. Часть обвинений снята за сроком давности.
Приговор ещё не вступил в законную силу. Дело расследовал отдел собственной безопасности ГУФСИН по Новосибирской области.