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Красноярец задержан за убийство жены спустя 24 года: конфликт из-за зарплаты стал роковым

Об этом рассказали в СК по краю.

Об этом рассказали в СК по краю.

В Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей жены, произошедшем 24 года назад. Как сообщает Следственный комитет, в 2001 году он обратился в полицию с заявлением о пропаже супруги. Позже тело женщины, погибшей от побоев, было найдено в районе гаражей на улице Водопьянова.

Несмотря на первоначальные усилия, установить личность убийцы тогда не удалось, и дело было приостановлено. Однако спустя несколько лет следователи вновь вернулись к этому делу, опросили свидетелей и получили новую важную информацию.

В тот роковой день супруги отмечали праздник у знакомых. В состоянии алкогольного опьянения женщина упрекнула мужа в низкой зарплате. После этого она покинула компанию, а муж последовал за ней. Конфликт продолжился на улице, где мужчина избил жену, а затем вернулся к друзьям, заявив, что не смог ее найти. Позже он принимал участие в поисках.

Следователи установили свидетельницу, которая подтвердила, что видела пару, выходящую вместе из здания.

В результате мужчина был задержан. Психофизиологическое исследование, проведенное сотрудниками СК, выявило реакции, указывающие на его причастность к преступлению. В итоге он признался в убийстве своей жены.