Красноярец задержан за убийство жены спустя 24 года: конфликт из-за зарплаты стал роковым

В тот роковой день супруги отмечали праздник у знакомых. В состоянии алкогольного опьянения женщина упрекнула мужа в низкой зарплате. После этого она покинула компанию, а муж последовал за ней. Конфликт продолжился на улице, где мужчина избил жену, а затем вернулся к друзьям, заявив, что не смог ее найти. Позже он принимал участие в поисках.