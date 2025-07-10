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В Иркутской области пять детей попали в больницы из-за аварий 9 июля

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пять детей попали в больницы из-за дорожно-транспортных происшествий, произошедших 9 июля. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Первая авария произошла в Усть-Куте на улице Речников. Водитель легковушки сбил 14-летнего подростка, который ехал по дороге на механическом самокате. Затем в Иркутске на Старо-Кузьмихинской «Форд Фокус» наехал на 9-летнего велосипедиста, который ехал по «зебре» на зеленый свет.

— Спустя час на улице Розы Люксембург 52-летний водитель «Киа Соренто» сбил 13-летнего велосипедиста, которые ехал по дороге вне пешеходного перехода. Школьник получил серьезные травмы, его экстренно доставили в реанимацию, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Около шести часов вечера в Бирюсинске Тайшетского района в аварии пострадала 14-летняя школьница — она упала с мопеда, за рулем которого был 13-летний подросток. А в Куйтунском районе 14-летний водитель мотоцикла «Арион» не справился с управлением и перевернулся.

Сейчас по каждой из аварий проводится проверка. Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшего, а прокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братском районе 16-летний парень перевозил друзей на капоте автомобиля.