В Иркутской области пять детей попали в больницы из-за аварий 9 июля

Около шести часов вечера в Бирюсинске Тайшетского района в аварии пострадала 14-летняя школьница — она упала с мопеда, за рулем которого был 13-летний подросток. А в Куйтунском районе 14-летний водитель мотоцикла «Арион» не справился с управлением и перевернулся.