В Андижане мужчина с ножом пытался проникнуть в дом к родителям своей жены

«Из-за конфликта с супругой, в состоянии гнева я взял с собой кухонный нож. Хотел угрожать. Не рекомендую никому носить с собой ножи — ни на себе, ни в машине. В гневе человек может сделать то, о чём потом пожалеет. Я раскаиваюсь в содеянном», — отметил мужчина.