В Андижане мужчина с ножом пытался проникнуть в дом к родителям своей жены

Как сообщили в УВД, инцидент произошёл 7 июля около 15:30. Как выяснилось, 30-летний житель города Андижана поссорился с супругой. После конфликта женщина уехала к своим родителям, а следом за ней — уже в состоянии сильного раздражения — отправился и он.
Находясь у дома родителей жены в махалле «Садокат», мужчина достал из машины кухонный нож и пытался проникнуть внутрь, угрожая членам семьи супруги. Его действия нарушили общественный порядок и вызвали беспокойство среди соседей и прохожих.
В отношении мужчины были составлены административные протоколы по следующим статьям Кодекса об административной ответственности: 183 — мелкое хулиганство, 185−2 ч. 2 — ношение холодного оружия и 194 ч. 1 — невыполнение законного требования сотрудника правоохранительных органов.
Материалы дела были переданы в суд, который признал мужчину виновным и назначил ему 10 суток административного ареста.
«Из-за конфликта с супругой, в состоянии гнева я взял с собой кухонный нож. Хотел угрожать. Не рекомендую никому носить с собой ножи — ни на себе, ни в машине. В гневе человек может сделать то, о чём потом пожалеет. Я раскаиваюсь в содеянном», — отметил мужчина.