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Два экс-гендиректора одного из предприятий похитили Br230 тыс

Оперативники БЭП Гомельской области раскрыли преступную деятельность двух бывших генеральных директоров одного из республиканских унитарных предприятий. Об этом информирует МВД Беларуси.

Источник: МВД

Фигуранты — бывшие гендиректора 44 и 49 лет. Они действовали в сговоре с 47-летней главным бухгалтером. Они необоснованно перечисляли деньги организации подчиненным. Выплаты производились под видом расчета за работы по договорам подряда, которые фактически не выполнялись, также премиальных, расходов на «виртуальные» командировки и др. Продолжалось это в течение пяти лет. Средства фигуранты забирали у работников, полученные незаконным путем деньги тратили на свои нужды. Суммарно похищено было Br230 тыс. Возбуждено уголовное дело. Подельникам грозит в качестве наказания срок до 12 лет лишения свободы.