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Водитель автобуса КАВЗ сбил 80-летнюю женщину в Комсомольском районе Тольятти

Это случилось в среду вечером. Пенсионерке потребовалась помощь медиков.

Это случилось в среду вечером. Пенсионерке потребовалась помощь медиков.

В региональном главке уточнили: 64-летний водитель автобуса КАВЗ 4238−41 ехал по улице Механизаторов с Лизы Чайкиной в сторону Коммунистической. Вблизи панельной девятиэтажки № 17 под его колеса попала 80-летняя женщина.

Пересекала дорогу по регулируемому переходу. Пострадавшей назначили амбулаторное лечение. А всего 9 июля в области зарегистрировали семь ДТП с семью пострадавшими и двумя погибшими. Плюс 338 нарушений ПДД.

Также в среду в Самаре водитель Renault врезалась в мужчину на электровелосипеде. Владельца байка отвезли в больницу.

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